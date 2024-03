Von Regenbogenfisch bis Lebensblues: Abtei Rommersdorf wartet mit kulturellen Leckerbissen auf

Einen unterhaltsamen Sommerabend im stimmungsvollen Ambiente eines ehemaligen Klosters erleben – das ermöglichen die Rommersdorf-Festspiele im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis schon seit vielen Jahren. Der Englische Garten und die Kirche der Abtei Rommersdorf werden im Juni und Juli wieder zur Kulisse für Konzerte, Lesungen und Theatervorführungen. Wie das Kulturbüro der Stadt Neuwied in einer Pressemitteilung berichtet, hat es ein facettenreiches Programm zusammengestellt, das mit Bewährtem und Neuem möglichst viele Geschmäcker ansprechen soll.

Wie schon in den vergangenen Jahren eröffnet die Freie Bühne Neuwied das Programm. Mit „Mondlicht und Magnolien“ (Donnerstag, 13. Juni) entführt das Ensemble sein Publikum hinter die Kulissen des Filmklassikers „Vom Winde verweht“. Die Freie Bühne bereichert das Programm zudem mit dem Liederabend „Lieder für uns“ (Mittwoch, 3. Juli) und mit Theater für die ganze Familie: „Der Regenbogenfisch“ (Sonntag, 16. Juni, und Montag, 17. Juni) sowie „Joli und der Zuckerdrache“ (Sonntag, 30. Juni, und Juli, 1. Juli) sollen die Kinder begeistern.

Tatort-Kommissar musiziert

Musikalisch wird es mit der Veranstaltung „Maybebop – Muss man mögen“ am Dienstag, 18. Juni. Erstmals mit dabei sind Münster-Tatort-Kommissar Axel Prahl und sein Inselorchester: Am Freitag, 21. Juni, präsentieren sie unter dem Titel „Mehr“ das Konzert zu ihrem Album.

Das Ensemble Drei Freunde, drei Tenöre führt am Samstag, 22. Juni, durch die Welt von Oper, Operette, Musical, Kanzone und Filmmusik. Dennis Wittberg und seine Schellacksolisten widmen sich am Samstag, 29. Juni, den Zwanziger Jahren. Und am Samstag, 6. Juli, präsentiert die Gruppe Treets Perlen der Rock- und Pop-Geschichte.

Kabarett und Lesungen

Politisches Kabarett liefert Christoph Sieber am Samstag, 15. Juni, mit seinem aktuellen Programm „Weitermachen!“, und Hans-Joachim Heist glänzt bei „Noch´n Gedicht – der große Heinz Erhardt-Abend“ am Sonntag, 7. Juli, in einer seiner Paraderollen.

Zudem bietet das Festivalprogramm drei Lesungen: Aglaia Szyszkowitz liest am Sonntag, 23. Juni, aus ihrer Biografie „Von der Rolle“. Christian Kohlund, Ina Paule Klink (bekannt aus der Serie Wilsberg) und Gitarrist Wayne Jackson liefern mit “Lebensblues“ am Donnerstag, 27. Juni, eine Lesung mit Musik. Geschichten von Dörrie, Gavalda und Heidenreich liest Ulrike Kriener bei „Und wenn es Liebe wär'...?“ am Sonntag, 30. Juni. Außerdem steht am Freitag, 28. Juni, eine „SWR2-Kulturnacht“ mit Rhein-Vokal auf dem Programm.