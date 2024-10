Von Orang-Utans bis zur fairen Schokolade: Schüler wollen Regenwald und Klima schützen

Voll und arbeitseifrig war es bei den Regenwald- und Klimaschutz-Aktionstagen am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt, schreibt die Schule in einem Bericht über die Veranstaltung. Die über 400 eingeladenen Grund- und Vorschüler aus Buchholz, Oberlahr, Vettelschoß, Breitscheid und Neustadt arbeiteten emsig an den über 33 Mitmachstationen der Schüler der Nachhaltigkeits-AG des Gymnasiums.

Riechen, Schmecken, Fühlen, Mikroskopieren, Forschen, Beobachten, Hören, Recherchieren, Experimentieren – alles rund um das Thema, warum die tropischen Regenwälder auch für uns so existenziell wichtig sind, wie wir sie zerstören, ohne es zu merken und was wir für ihren Erhalt ganz einfach tun können. „Einfach toll, wie die Schüler des Gymnasiums unseren Kindern die Stationen so gut erklären, was für ein Wissen sie haben und wie begeistert sie von dem Thema sind“, lautete der einstimmige Tenor der begleitenden Lehrkräfte und Erzieherinnen.

Klaus Over begeistert die Schüler

Auch die engen Kooperationspartner des Gymnasiums, Benni und Klaus Over von der Privatinitiative „Wir retten den Regenwald“ und die Bildungsreferenten des „Eine Welt Ladens“ in Linz für fairen Handel, waren wieder mit dabei: Over begeisterte die Grund- und Vorschüler mit seinem ergreifenden Vortrag über die prekäre Situation der vom Aussterben bedrohten Orang-Utans und der Regenwälder in Südostasien. Die Bildungsreferenten für fairen Handel brachten den Kindern die Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau mit Anschauungsmaterialien und einer Verkostung näher.

Mit einem Wassereisverkauf während der Aktionstage können über 300 Bäume im zukunftsweisenden Wiederaufforstungsprojekt „Bennis Wald“ in Indonesien gepflanzt werden. Aber auch für die nächste Spendenaktion: „Schoki für den Regenwald- und Klimaschutz“, konnten die Schüler und Lehrer schon vorkosten: Die fair und in Bioqualität produzierte „Gute Schokolade“ der Stiftung „Plant for the planet“ gab es zu probieren. Im November wird diese Schokolade gegen Spenden abgegeben – die Grundschulen in Buchholz, Neustadt und Ahrweiler sowie die Realschule plus in Asbach und das Gymnasium in Sinzig kooperieren dabei mit dem Gymnasium in Neustadt und sammeln Spenden mit.

Jetzt kann man noch etwas verändern, wir wollen die neue Generation aufmuntern, etwas für die Erde zu tun. Gymnasiastin Amelie

Der Erlös kommt dem Wiederaufforstungsprojekt „Bennis Wald“ und den Paten-Orang-Utan-Babys Rosi und Annette zu Gute. Die Verkostung wurde finanziell von den „Fairtrade Schools Deutschland“ unterstützt. Die nächsten Regenwald- und Klimaschutz-Aktionstage sind für Ende dieses Schuljahres in Planung. „Jetzt kann man noch etwas verändern, wir wollen die neue Generation aufmuntern, etwas für die Erde zu tun“, meint Gymnasiastin Amelie. red