„Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr“, fasste Nicole Emmler, Leiterin des Proju (Projekt offene Jugendarbeit) in Bad Hönningen, den Tenor der Gäste der sechsten Auflage von Rock’ n’ Rhein kurz zusammen. Mehr als 420 Musikfans waren am Samstagnachmittag auf die Rheinwiesen gekommen, erfreuten sich bei herrlichem Sommerwetter darüber, was da bei freiem Eintritt unter Corona-Auflagen angeboten wurde und hatten jede Menge Spaß.