Neuwied

Ab Montag kehrt Leben zurück in die Neuwieder Innenstadt. Dann dürfen die Geschäfte wieder öffnen, allerdings nicht wie gewohnt. Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern müssen sich auf besondere Regelungen einstellen. In Neuwied betrifft das unter anderem Sinn, C&A, H&M, Tedi, Woolworth, Media-Markt und Expert Klein, aber auch das Sportgeschäft Krumholz mit knapp 1000 Quadratmetern in der Mittelstraße. Die Vorgabe von 800 Quadratmetern bezieht sich dabei auf die Verkaufsfläche und nicht auf die Gesamtgröße des Geschäfts. Die größeren Läden können demnach also auch öffnen, aber nur, wenn sie einzelne Geschosse oder einen Teil der Verkaufsfläche absperren.