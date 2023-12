Von Irish Folk Rock bis hin zu Reinhard Mey: Im Mai wird's in der Abtei Rommersdorf wieder laut

Auch im Jahr 2024 geht die Reihe „Kreuzgang Konzerte“ in der Abtei Rommersdorf wieder mit vier Auftritten unterschiedlicher Bands an den Start – ein Überblick.

Neben der Band „Anders“ treten auch „Ben Bulben“ (im Bild) und Andreas Sittmann bei den nächsten Kreuzgang Konzerten in der Abtei Rommersdorf an. Auch die „Simon & Garfunkel Revival Band“ wird auftreten (nicht abgebildet). Foto: Dirk Bachmann

Vom Geheimtipp zur absoluten Kulturinstitution: Die Kreuzgang Konzerte in der Abtei Rommersdorf sind nach Angaben der Stadt Neuwied eine „einzige Erfolgsgeschichte und aus dem Terminkalender der Stadt schon lange nicht mehr wegzudenken. Auch im kommenden Jahr verwandelt sich der von Säulengängen gesäumte Innenhof der Abtei an vier Abenden im Mai wieder in einen Veranstaltungsort vor einzigartiger Kulisse. Zwischen den alten Gemäuern des einstigen Klosters, wo sonst nur das sanfte Plätschern des Springbrunnens zu vernehmen ist, wird die Abendluft dann wieder von Musik erfüllt sein.

Den Auftakt machen am Montag, 13. Mai, „Ben Bulben“ aus Königswinter. Seit mehr als drei Jahrzehnten steht die Band nun schon in wechselnder Besetzung auf der Bühne, kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an. Ausgehend von traditionellem Irish Folk haben die sieben Musikerinnen und Musiker aus dem Siebengebirge einen „vollen Rocksound entwickelt, der ihren Arrangements eine ganz eigene Note verleiht“. „Anklänge von Rockklassikern und Filmmusiken werden gern in die eigenen Stücke eingebaut, deren Range von gefühlvollen Balladen bis zu schnellen Volkstänzen reicht. Die Musik von Ben Bulben vermittelt Stimmungen so intensiv, dass kein Auge trocken und kein Bein ruhig bleibt.“

Spagat gut geleungen

Zwischen vollendetem Cover und eigener Interpretation die richtige Mischung zu finden, ist eine Herausforderung für jede Band, die sich auf die Stücke einer berühmten Vorlage spezialisiert hat. Bei der „Simon & Garfunkel Revival Band“ ist dieser Spagat so gut gelungen, dass die Grenzen der Wahrnehmbarkeit zwischen Original und Kopie zu verschwimmen beginnen – ohne die Stücke einfach nur nachzuspielen, heißt es in dem Schreiben weiter. Das gelinge vor allem aufgrund der erstklassigen instrumentalen Fähigkeiten der fünf Musiker. „Mit Leidenschaft und Professionalität ziehen sie eine beeindruckende Show ab, die für sich spricht und keiner großen Effekte bedarf. Am Mittwoch, 15. Mai, kommen alle Simon & Garfunkel-Fans in der Abtei Rommersdorf voll auf ihre Kosten“, verspricht die Stadt.

Der Trierer Liedermacher Andreas Sittmann wird durch das musikalische Lebenswerk des deutschen Chansoniers Reinhard Mey führen. Foto: Artenreich Grafikdesign Weihs & Weihs GbR

Das dritte Kreuzgang Konzert steht ganz im Zeichen einer musikalischen Verbeugung: Der Trierer Liedermacher Andreas Sittmann führt durch das musikalische Lebenswerk des vielleicht größten deutschen Chansoniers Reinhard Mey. Von den musikalischen Anfängen bis in die Gegenwart hat Sittmann viele Mey-Klassiker im Programm – und das Publikum darf am Dienstag, 21. Mai, gespannt sein, wie er sie interpretieren wird.

Modern und poetisch

Bei „Anders“ ist der Name laut Stadt Programm: Die fünfköpfige Gruppe zeichnet sich durch ihre modernen, poetischen und vor allem selbst geschriebenen Popsongs aus. Damit stehen sie musikalisch im gleichen Kontext mit „Deutschpoeten“-Größen wie Clueso, Kraftklub, Cro oder Joris.

Die Band Anders kommen im Mai 2024 zum Kreuzgang Konzert. Foto: Studio Felix Groteloh/Felix Groteloh

Doch warum ist die Freiburger Band denn dann anders? Anders ist eine reine Vokalband: Alle Songs sind a cappella und decken das komplette Spektrum menschlicher Lebenslagen und dazugehöriger Empfindungen ab. Durch den „puren“ Gesang stehen bei Anders Text und Stimme ungeteilt im Rampenlicht. Und mit beidem wissen die Freiburger zu glänzen. Wer sich selbst davon überzeugen will, hat am Donnerstag, 23. Mai, die Gelegenheit dazu.

Die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zeigen übrigens: Wer einen der 200 Plätze für ein Kreuzgang Konzert ergattern möchte, sollte aufgrund der hohen Nachfrage schnell sein“, empfiehlt die Stadt.