Der Winter ist manchmal unberechenbar. Zuerst kommt der Rhein mit Macht in die Keller, dann führen Eis und Schnee zu Verkehrsbehinderungen, bevor die strahlende Frühlingssonne bei Temperaturen von 20 Grad die Menschen ins Freie lockt. Der Februar war mal wieder ein sehr wechselhafter Monat an Rhein und Wied. Aber warum war das so?