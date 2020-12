Von der Polizeieskorte zur Oldtimerrallye: Vettelschoßer traf den Papst und Ronald Reagan

Vettelschoß

Klaus Krüger stand immer im Schatten von Personen, die in seinem Windschatten gefahren sind. Der 83-jährige pensionierte Polizist aus Vettelschoß war in Bonn im Verkehrsdienst tätig und führte mit seinem Dienstmotorrad jahrelang die Eskorten bei Staatsbesuchen ausländischer Würdenträger an. Leonid Breschnew, Ronald Reagan, Papst Johannes Paul II. oder der Dalai Lama: Krüger schüttelte ihnen allen die Hand. Als er in den Ruhestand ging, wurde seine Passion zum Motorsport erneut geweckt: Heute vertreibt er sich die Zeit mit dem Schrauben an seinen Oldtimern und mit europaweiten Rallyes. Letztere sind wegen Corona in jüngster Zeit alle abgesagt worden – der 83-Jährige schraubt momentan weit mehr, als er fährt. Doch im Oktober geht Klaus Krüger wieder auf die Piste.