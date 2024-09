Plus Linz Von der Hosenfabrik zum Modegeschäft mit Dessous: Stuers-Moden in Linz wird 50 Jahre alt Von Simone Schwamborn i Geschäftsinhaberin Jutta Kräften feiert in diesem Jahr 50 Jahre Stuers-Moden. Ihre Eltern hatten einst eine Hosenfabrik in Ockenfels. Foto: Simone Schwamborn Vor 50 Jahren eröffnete Stuers-Moden in Linz und kann daher in diesem Jahr auf ein rundes Geschäftsjubiläum blicken. Einst von ihren Eltern gegründet, übernahm Jutta Kräften das Herrenmodegeschäft in der Rheinstraße 2. Anschließend dehnte die gelernte Einzelhandelskauffrau ihre unternehmerische Tätigkeit weiter aus: Neben dem Herrenmodegeschäft befindet sich inzwischen das zu Stuers-Moden gehörende Damenoberbekleidungs- und Dessousgeschäft. Lesezeit: 2 Minuten

Wer, von den Schiffen oder von den Parkplätzen am Rhein kommend, in die Fußgängerzone hineinspaziert, kann in den Modegeschäften stöbern. Genau auf den Tag 50 Jahre nach Geschäftseröffnung durch Hans und Hildegard Stuers, also am 4. Oktober, feiern Jutta Kräften und ihre Familie das Jubiläum mit Gästen: Neben Vertretern der ...