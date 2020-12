Neuwied/Kapstadt

Er ist in der Eifel geboren und lebt in Südafrika. Er hat sich auf Geheiß von Kohls Innenminister Kanther verhaften lassen und später Außenminister Fischer und Kanzlerin Merkel empfangen. Selbst Nelson Mandela durfte er treffen. Heute unterstützt die bayerische Staatskanzlei seine Projekte. Er ist Priester und von der deutschen Bischofskonferenz für seine offene Kritik fast rausgeworfen worden, steht mittlerweile aber wieder in einem guten Verhältnis zu den Kirchenoberen. Franziskus sei Dank.