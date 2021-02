Deutschlehrer, Politiker, Büttenredner: Pascal Badziong – das könnte man wohl so sagen – ist ein Mann der Worte. Zumindest der deutschen: „In Fremdsprachen habe ich kein großes Talent“, stellt er lächelnd fest. Während seiner Schulzeit wirkte er in der Redaktion der Schülerzeitung mit, später absolvierte er außerdem eine journalistische Ausbildung. Und so wählt der 32-Jährige auch im persönlichen Gespräch seine Wort mit Bedacht.