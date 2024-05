Plus Bad Hönningen Vom Aufstieg und Fall eines Badeortes: „Balkan 55“ beleuchtet Bad Hönningen in der frühen Nachkriegszeit Von Daniel Rühle i Peter Ross hat dem Bad Hönningen der Nachkriegszeit mit „Balkan 55“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Foto: Daniel Rühle Der Bad Hönninger Peter Roos hat mit seinem Erstlingswerk seiner Heimat ein literarisches Denkmal gesetzt – und lädt zum Wiedererinnern ein, wie damals alles war. Lesezeit: 3 Minuten

Peter Roos hat mit seinen 80 Jahren schon einiges erlebt. Der Bad Hönninger wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einem Haus in der Waldbreitbacher Straße mit fünf Familien und 24 Kindern auf – damals nannte man diese Ecke Bad Hönningens den „Balkan“, was heute kaum noch jemand weiß. Nun hat er ...