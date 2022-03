Wenn Kinder hören, dass ein Zirkus in die Stadt kommt, fangen die Augen an zu leuchten. Für die Kleinsten ist es eine schöne Vorstellung Feuerspuckern, Clowns, Seiltänzern und exotischen Tieren „direkt vor der eigenen Haustür“ begegnen zu können. Die Größeren lassen sich von der Zauberfabrik Zirkus nicht mehr so einfach begeistern.