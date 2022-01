Wein, Sekt, Spirituosen, Fruchtsäfte, Eintöpfe, konserviertes Obst – all das gibt es in Glasverpackungen zu kaufen. Selbstverständlich sollte es sein, die entsprechenden Gefäße nach dem Entleeren in den Glascontainer zu werfen und so wieder dem Wertstoffkreislauf zuzuführen. „Momentan kaum möglich“, lautet sinngemäß das Fazit einiger Neuwieder, die unserer Redaktion geschrieben haben.