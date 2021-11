Kreis Neuwied

Vogelgrippe im benachbarten Westerwaldkreis: Gesundheitsamt warnt vor hohem Risiko

An zwei Seen im benachbarten Westerwaldkreis sind in den vergangenen Tagen verendete Wildvögel gefunden worden, bei denen sich der Verdacht auf Vogelgrippe im Labor bestätigt hat, teilt die Neuwieder Kreisverwaltung mit. Daher wird das Risiko einer weiteren Ausbreitung der hoch ansteckenden Viruserkrankung nun als hoch angesehen. Das hat Folgen.