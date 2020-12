St. Katharinen

„Wir standen da wie eine Bank. Jeder hat seinen Part übernommen, alle waren im Einsatz.“ Wenn Gunnar Clemens an die Zeit des ersten Lockdowns zurückdenkt, ist er extrem stolz. Stolz auf seine Mitarbeiter, die in der Hochphase der Schließungen von März bis Juni unermüdlichen Einsatz gezeigt und in verschiedenen Bereichen des Heinrich-Hauses ausgeholfen haben.