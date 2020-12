Virtuell durch die Stadt bummeln: Linz bewirbt sich als smarte City

Linz

Die Stadt Linz will „Smart City“ werden. Um die Vision einer digital unterstützten Zukunft Realität werden zu lassen, hat sie ihren Hut in den Ring um die Verteilung von Fördergeldern geworfen. Das Bundesinnenministerium und die Bankengruppe KfW haben das 750 Millionen Euro schwere Förderprogramm „Stadtentwicklung und Digitalisierung“ aufgelegt, mit dem 50 Modellprojekte im Laufe von zehn Jahren in vier Staffeln gefördert werden. In der ersten Staffel 2019 wurden 13 Modellregionen aus 100 Bewerbungen ausgewählt, die mit insgesamt 150 Millionen Euro unterstützt werden. Für Staffel zwei hat sich Linz beworben. „Wir rechnen damit, dass die Entscheidung, ob wir dabei sind, noch im Sommer fällt“, sagt Citymanagerin Karin Wessel.