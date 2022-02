Ohne den „Teufelsgeiger“ Niccolò Paganini hätte Robert Schumann sein Jurastudium in Heidelberg wohl nicht abgebrochen: Mit Schumann und Paganini, dem Geigenvirtuosen schlechthin des 19. Jahrhunderts, startete in Schloss Engers der „Klavier-Winter“ der Villa Musica – mit Pianist Joseph Moog, der 1987 in Neustadt an der Weinstraße geboren wurde und bei Bernd Glemser und Arie Vardi studierte.