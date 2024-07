Plus Neuwied

Vier Tage lang volles Programm: So feiert Neuwied das Deichstadtfest

i Jede Menge Programm und Bands: Darauf können sich Musikfans und Familien beim Deichstadtfest freuen. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Freier Himmel, freier Eintritt und 100 Stunden Livemusik auf fünf Bühnen mitten in der City: Am Donnerstag beginnt das Deichstadtfest in Neuwied, und die Innenstadt wird zum Festivalgelände. Vom 11. bis zum 14. Juli soll es zum 43. Mal Zehntausende Besucher nach Neuwied locken.