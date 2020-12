Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 17:40 Uhr

Kreis Neuwied

Vier neue Corona-Fälle im Kreis Neuwied: Drei Betroffene sind Bewohner des Neuwieder Seniorenheims Helvita

Der Krisenstab der Neuwieder Kreisverwaltung hat für Freitag vier neue Corona-Fälle gemeldet. Drei davon betreffen Bewohner des Seniorenheims „Haus am Distelfeld“ (Helvita) in Neuwied. Die Bewohner würden fortlaufend in kurzen Abständen getestet.