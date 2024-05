Plus Dürrholz

Vier Bands in Dürrholz: Ein kleines Fest als Vorgeschmack

Von Lars Tenorth

i Noch ist alles ruhig und idyllisch: Aber am Samstag wird an der Grillhütte der Ortsgemeinde Dürrholz einiges los sein, wenn insgesamt vier Bands das Publikum auf dem Horizon Fest kräftig einheizen. Foto: Lars Tenorth

Noch ist an der Grillhütte in der Ortsgemeinde Dürrholz alles ruhig und idyllisch. Das dürfte am Samstag auf dem Horizon Fest ganz anders sein.