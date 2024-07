Plus Engers Viele Highlights für Besucher: Gelungenes Sommerfest der Melodien in Engers Von Rainer Claaßen i Das Wetter hielt, was es versprochen hatte – und die Musik auch: Die „Coming Up“-Bigband aus St. Goarshausen mit Dirigent Frank Reichert sorgte am Samstagabend für beste Stimmung vor mehreren Hundert Besuchern. Foto: Rainer Claaßen Bunte Musikmischung und Biergartenfeeling beim Sommerfest der Landesmusikakademie lockt viele vor das Schloss. Lesezeit: 2 Minuten

Musikfreunde aus der Region kennen und schätzen die Konzertveranstaltungen, die die Landesmusikakademie in Engers seit Jahren regelmäßig im Hof des Akademiegebäudes durchführt. Im vergangenen Jahr wurde gemeinsam mit dem Wirt der benachbarten Schloss-Schenke, Christian Eisele, ein Jubiläum auf dem benachbarten Schlosshof gefeiert. Das kam so gut an, dass in diesem ...