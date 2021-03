Viele geben persönlich ihre Stimme ab: Trotz Pandemie keine Langeweile in den Wahlbüros

Es ist 9.30 Uhr an diesem denkwürdigen Wahlsonntag in Zeiten der Pandemie. Im Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus in Griesenbach herrscht gute Stimmung. Mit Hans-Werner von Lovenberg, Verena Cierpka, Norbert Schmitz und Annelie Ditscheid ist ein eingeschweißtes Wahlhelferteam im Einsatz. Seit rund einer Dekade sind die Vier als ehrenamtliches Team in Wahlzeiten zusammen dabei. In Nicht-Corona-Zeiten hat jeder etwas zum Essen mitgebracht – der eine Kuchen, der andere Schnittchen, alles wurde geteilt. Heute ist jeder Selbstversorger, notgedrungen. Doch mit Corona-konform abgepackter Schokolade und Keksen von der VG, Käffchen sowie dicken Jacken und Decken haben es sich die Vier unter den ungewöhnlichen Umständen so gemütlich wie möglich gemacht.