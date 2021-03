Viele Einsätze für die Feuerwehr der VG Rensgdorf-Waldbreitbach: Fast täglich rückt eine Einheit aus

Die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach blicken auf ein einsatzreiches Jahr 2020 zurück. Bürgermeister Hans-Werner Breithausen und Wehrleiter Peter Schäfer haben bilanziert: Insgesamt 326 Alarmierungen gab es für die ehrenamtlichen Kameraden der 12 Löschzüge. „Das ist schon eine stolze Zahl“, so Breithausen. „Damit ist fast täglich eine Feuerwehreinheit unterwegs, um zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen. Die unterschiedlich gelagerten Einsätze fordern die Kameradinnen und Kameraden immer wieder auf's Neue heraus und verlangen den Helferinnen und Helfern viel ab“, so der Verwaltungschef.