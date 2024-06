Plus Neuwied

Viele Baustellen in Neuwied: Marktplatz soll noch vor den Sommerferien übergeben werden

i Am Marktplatz gehen die Bauarbeiten voran. Foto: Jörg Niebergall

Die Neuwieder Innenstadt ist eine Baustelle: Eine ganze Reihe von Vorhaben wird aktuell gleichzeitig angegangen, an diversen Stellen wird in diesem Jahr gebaut, an anderen sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, an wieder anderen sollen sie bald beginnen. Laut Stadtverwaltung soll damit unterm Strich die City aufgewertet werden. Zeit für einen Zwischenstand.