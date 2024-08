Plus Asbach Viel Spaß und Nervenkitzel: Jede Menge gute Laune auf der Laurentius-Kirmes in Asbach Von Heinz-Werner Lamberz i Ob Musik, Fressbuden oder Fahrgeschäfte: Auf der Laurentius-Kirmes in Asbach gibt es genügend Auswahl. Foto: Heinz-Werner Lamberz Es ist das größte Volksfest im nördlichen Kreis Neuwied ganz zu Ehren des heiligen Laurentius – bis Mittwoch haben Besucher noch die Möglichkeit, sich auszutoben. Lesezeit: 1 Minute

Die Asbacher Kirmes ist seit Monaten in Vorbereitung, damit an den Tagen, an denen Asbach zur Partymeile wird, alles glatt läuft. Am Wochenende gab es den Kirmesauftakt, der am heutigen Montag mit großem Feuerwerk sowie am Mittwoch mit dem Krammarkt fortgeführt wird. Traditionell beginnt die Kirmes mit dem Fassanstich durch Bürgermeister ...