Plus Unkel

Viel Diskussion im Unkeler Rat: SPD erklärt neuen Beigeordneten der Stadt für befangen

Von Simone Schwamborn

i Mit Daniel Schmitz (von links) als Ersten Beigeordneten, Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff und dem Zweiten Beigeordneten Knut von Wülfing hat sich die Stadtspitze in Unkel neu formiert. Foto: Simone Schwamborn

Die Kulturstadt Unkel hat eine neue Stadtspitze. In der konstituierenden Sitzung löste der am 9. Juni gewählte Alfons Mußhoff den bisherigen Stadtbürgermeister Gerhard Hausen ab. Mußhoff wurde am Dienstagabend im Bürgersaal von Heister vereidigt.