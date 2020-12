Bad Hönningen

Sie wollen die Geschicke der Verbandsgemeinde leiten: Am Sonntag treten Petra Stirnberg, Jan Ermtraud und Jörg Scheinpflug in Bad Hönningen zur Bürgermeisterwahl an. Die RZ fragte, welche Themen für die Weiterentwicklung der Kommune wichtig sind und was sie für Klimaschutz und Ehrenamt tun wollen.