Rheinbreitbach/Bad Hönningen

Die ersten Wahlkampftage sind bereits vorbei, Jörg Scheinpflug hat viele Gespräche geführt und blickt ganz optimistisch in die Zukunft. Der parteilose Rheinbreitbacher, der für die SPD antritt, will der neue Bürgermeister der VG Bad Hönningen werden – muss aber zunächst einmal bekannt werden. Und das ist gar nicht so einfach in Zeiten vom Coronavirus.