Obwohl die Experten sehr schlecht vorhersagen können, wo und wann das nächste Starkregenereignis bevorsteht, gibt es ziemlich genaue Karten dazu, was es etwa in der VG Bad Hönningen auslösen könnte. So ist die Starkregenkarte des Landes an vielen Stellen rot gefärbt, was vereinfacht gesagt sehr viel Wasser an einem Ort bedeutet. Auch die B 42 gehört an mehreren Stellen in der VG zum potenziellen Überflutungsbereich. Nicht nur deswegen bekommt jetzt auch Bad Hönningen ein Hochwasserschutzkonzept.