Die Karnevalisten blasen zum Startschuss des neuen Impfzentrums in Rheinbrohl. Egal, ob mit oder ohne Kostüm oder, ob karnevalsverrückt oder Karnevalsmuffel, am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr rufen die Karnevalsvereine der VG Bad Hönningen unter dem Motto „Jeck auf Boostern“ zum Impfen auf. Damit wird das neue Impfzentrum, das der Neuwieder Hausarzt Hans-Uwe Dockhorn, die VG und der Kreis geschaffen haben, einer ersten Belastungsprobe unterzogen.