Neustadt

Für den Abiturienten Hannes Freitag heißt es jetzt Daumen drücken. Er hofft auf einen heiß begehrten Medizinstudienplatz in Bonn oder in Mainz. Auf den Neustädter wartet ein neuer Lebensabschnitt, in dem er sich glücklicherweise voll und ganz auf das Studium und nicht auf einen Nebenjob konzentrieren kann. Die Verbandsgemeinde Asbach wird ihn mit einem Stipendium finanziell unterstützen. Im Gegenzug hat sich Hannes Freitag dazu verpflichtet, als fertig ausgebildeter Arzt zehn Jahre lang in der VG zu arbeiten. Und der 17-Jährige weiß jetzt schon, dass diese Zukunftsperspektive genau die richtige für ihn ist.