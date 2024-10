Plus Vettelschoß

Vettelschoß will Infrastruktur anpacken: Kita-Erweiterung steht vor Hindernissen

i Die Kita Kalenborn soll – wenn es nach der Gemeinde Vettelschoß geht – erweitert werden. Das ist die aktuelle Beschlusslage, doch die Umsetzung ist schwierig, meint Bürgermeister Norbert Rohringer. Foto: Heinz-Werner Lamberz

In der Gemeinde Vettelschoß soll in den kommenden Jahren in die Infrastruktur investiert werden. So zumindest der Wunsch von Ortsbürgermeister und Gemeinderat. Dass das nicht so einfach ist, zeigt ein Beispiel aus der jüngsten Gemeinderatssitzung, als das Investitionsprogramm für 2025 auf der Tagesordnung stand.