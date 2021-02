Veto in Rheinbreitbach: Kein Mobilmast auf der Breiten Heide

Seit mehr als 15 Jahren sind die Mobilfunkversorgung und der Zugang zur mobilen Datenversorgung der Breiten Heide Thema in Rheinbreitbach. Immer wieder wird versucht, einen Standort für einen Mobilfunkmast zu finden. Auch Gespräche zwischen Mobilfunkanbietern, der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeindeverwaltung werden in regelmäßigen Abständen immer wieder geführt. Der jüngste Versuch einen Standort zu finden, scheiterte nicht zuletzt am Veto der Anwohner, wie in der vergangenen Ratssitzung in Rheinbreitbach deutlich wurde.