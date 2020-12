Unkel

Der neue Aldi-Markt im Unkeler Süden in Nachbarschaft des Vorteilcenters und der Lidl-Filiale nimmt Formen an. Eigentlich sollte der Discounter, Am Hohen Weg, der im Juli 2018 zwecks Sanierung geschlossen wurde, schon im Herbst 2019 wieder eröffnet werden. Noch im Frühjahr vergangenen Jahres hatte Planer Daniel Heßer vom Planungsbüro ISU in der Unkeler Ratssitzung angekündigt, dass, „wenn alles gut läuft“, der Markt Ende 2019 an den Start gehen kann. Daraus wurde nichts. Bautechnische Probleme machten diesen Plan komplett zunichte.