Plus Altwied Verzögerung um mehrere Monate: Baustelle bleibt Altwied bis Ende 2024 erhalten Von Hilko Röttgers i Blick in die Baustelle: Im Hintergrund läuft die Sanierung der Stützmauer zur Wied, im Vordergrund wartet die Straße auf ihren Ausbau. Foto: Hilko Röttgers Seit November 2022 laufen an der L 255 in Altwied umfangreiche Bauarbeiten. Und die werden länger dauern als ursprünglich geplant. Um verlorene Zeit wieder aufzuholen, hat sich der Landesbetrieb Mobilität etwas einfallen lassen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Bauarbeiten an der L 255 in Altwied werden sich noch bis Ende des Jahres hinziehen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit. Michael Thelen, projektbearbeitender Ingenieur beim LBM, versichert aber auch: „Wir sind sehr bemüht, hier zügig voranzukommen.“ Dafür hat der LBM seine Vorgehensweise inzwischen angepasst. In ...