Plus St. Katharinen Verwüstet, beschädigt, aber nichts gestohlen: Was ist nur in St. Katharinen los? Von Sabine Nitsch i Die Tür vom Bürgerhaus in St. Katharinen ist immens beschädigt worden. Foto: Sabine Nitsch St. Katharinens Ortsbürgermeister Willi Knopp ist entsetzt: In gleich vier Gebäude sind Einbrecher in St. Katharinen dieser Tage eingestiegen und haben dort Chaos hinterlassen. So wurde unter anderem die untere Tür zum Bürgerhaus beschädigt. Lesezeit: 2 Minuten

Vier Gebäude auf einen Streich: Was die Einbrecher in St. Katharinen gesucht haben, ist bislang nicht klar. Tatsache ist, dass sie in der Nacht zum Mittwoch in die Grundschule, die Kita, den Jugendraum unter der Sporthalle und auch noch ins Bürgerhaus eingebrochen sind. „Geklaut wurde nach bisherigem Stand nichts. Aber ...