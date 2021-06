Verträge verlängert: Mediamarkt und Fitnessstudio bleiben in Neuwied

Die Imaxxam Asset Management GmbH hat für das im Frühling 2020 von ihr erworbene Geschäftshaus „Schlick-Center“ in der Langendorfer Straße in Neuwied vorzeitige Mietvertragsverlängerungen mit zweien der Hauptmieter vereinbart. Wie die Unternehmensgruppe mitteilt, läuft der Vertrag mit Mediamarkt nun bis mindestens 17. März 2025. Der Elektronikfachmarkt ist bereits seit mehr als 20 Jahren Mieter im Schlick-Center. Auch mit dem Fitnessstudio-Betreiber McFit wurde der bestehende Vertrag vorzeitig bis zum 31. Juli 2026 verlängert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.