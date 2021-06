Versuchte Vergewaltigung bei Marienhausen: Unbekannter greift 17-Jährige auf Waldweg an

Es ist eine absolute Horrorvorstellung, was sich laut Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf einem Waldweg hinter der Grillhütte des Ortes Marienhausen (Verbandsgemeinde Dierdorf) abgespielt hat: Die 17-Jährige spaziert alleine durch den Wald. Plötzlich nähert sich von hinten ein unbekannter Mann, packt sie und zieht sie nach rechts in den Wald. Dann sind in der Nähe Stimmen zu hören – von unbeteiligten Personen, wie die Polizei weiter schildert. Dies dürfte der jungen Frau Schlimmeres erspart haben, denn der Mann lässt von ihr ab und rennt davon.

So wird der Angreifer beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, Bauchansatz, insgesamt eine etwas dickere Statur, dunkle, längere gelockte Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, weiße Sneakers. Das Opfer beschrieb einen starken Schweißgeruch, den er ausdünstete.

Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun vor allem auf sachdienliche Zeugenhinweise. Das Opfer konnte in einiger Entfernung eine Frau und einen Mann erkennen, die mit Walkingstöcken unterwegs waren. „Diese Personen könnten als Zeugen infrage kommen“, schreibt die Polizei.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Neuwied, Telefon 02631/8780.