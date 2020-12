Leutesdorf

Vor rund einer Woche ist in Leutesdorf großflächig über längere Zeit der Strom ausgefallen. Einige Bewohner des Weinorts haben das Gefühl, dass das in diesem und im vergangenen Jahr deutlich häufiger passiert ist als früher. Die CDU hat deshalb zu dem Thema einen Antrag für die ursprünglich am Montag geplante Ortsgemeinderatssitzung gestellt.