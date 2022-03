Versorger brauchen mehr Zeit: Straße „Auf der Heide“ in Asbach wird erst 2023 saniert

Dass sich die Anwohner des Neubaugebietes „Auf der Heide“ in Asbach eine gut befahrbare Straße wünschen, ist allzu offensichtlich. An den Stellen, wo sich weder Asphalt noch Schotter befinden, fahren sich Baufahrzeuge im Matsch fest, wenn es geregnet hat. Auch aus dem Grund will die Gemeinde den Ausbau der Straße schnellstmöglich auf den Weg bringen. Sie hat jedoch von den Energieversorgern einen Dämpfer erhalten, wie Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl in der jüngsten Gemeinderatsitzung erklärte.