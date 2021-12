Aufmerksame Besucher des Friedhofes an der evangelischen Kirche in Rengsdorf haben ihn sicher schon bemerkt, den alten Grabstein in der Reihe der Pfarrergräber direkt am Gotteshaus. Dieser schlanke Stein mit der recht verblassten Inschrift steht erst seit Kurzem dort, obwohl er eigentlich schon Mitte des 17. Jahrhunderts für eine verstorbene Person gesetzt worden war.