Linz

Die Plätze in Linz sollen im Rahmen der Städtebauförderung Altstadt Linz umgestaltet werden. Das kostet Geld. Außerdem muss die Stadt für die geplanten Poller, die die Zufahrt in die Altstadt künftig beschränken sollen, und für die Sanierung des Rheintors tiefer in die Tasche greifen als geplant. Deswegen muss die Finanzierungsübersicht (KoFi) für die Altstadtsanierung aktualisiert werden, mit der Folge, dass andere geplante Maßnahmen gestrichen werden. „Das gesamte Fördervolumen für die Altstadtsanierung beträgt 3,7 Millionen Euro. Eine Aufstockung ist nicht möglich“, erläuterte Stadtbürgermeister Hans Georg Faust in der jüngsten Ratssitzung. Der Linzer Stadtrat stimmte den Änderungen einstimmig zu.