Die Verschmutzung des Burbachs mit Gärsäften aus der Biogasanlage in Anhausen ist mit fahrlässigem Verhalten begründet worden. Heute, gut einen Monat nach dem Vorfall, ist der Bach bei Thalhausen noch immer nicht in dem Zustand, in dem er eigentlich sein sollte. Das erfuhr die RZ im Gespräch mit Friedhelm Kurz, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Burbach Nothilfe.