Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 11:04 Uhr

Waldbreitbach

Vermisste im Wiedtal gefunden: Seniorin mit einer Schleifkorbtrage geborgen

Die Suche nach einer verschwundenen Seniorin hat im Wiedtal ein gutes Ende genommen: Wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, Peter Schäfer, informiert, war die ältere Frau seit längerer Zeit vermisst worden, sodass von einem Unglücksfall ausgegangen wurde. Kräfte der Feuerwehr in der VG rückten am Dienstag um 13.50 Uhr aus, um die Seniorin zu suchen. Beteiligte Einheiten kamen von den Löschzügen Waldbreitbach, Hausen, Niederbreitbach und Breitscheid alarmiert. Die Polizei suchte bereits mit Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber nach der vermissten Person. Zur Unterstützung wurde auch eine Rettungshundestaffel eingesetzt. Insgesamt waren etwa 90 Personen an der Suche beteiligt.