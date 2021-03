Vermehrt Ausbrüche im Kreis: Sind Kitas die neuen Corona-Hotspots?

Am Montag, 28. Dezember, titelte die Rhein-Zeitung: „Jeder vierte Corona-Tote im Land war ein Heimbewohner“. Immer wieder berichteten wir von Besuchsverboten oder von vorübergehenden Schließungen von Alten- und Pflegeheimen. Während sich in diesen Einrichtungen, bei einer laut Landesgesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) vorherrschenden Impfquote von 90 Prozent bei den Bewohnern und 82 Prozent bei den Mitarbeitern, die Lage offenbar entspannt, kommt es nun an anderer Stelle immer öfter zu Corona-Ausbrüchen: In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von vorübergehenden Kitaschließungen im Kreis. Nur eine Momentaufnahme oder ein Trend, der sich fortsetzt?