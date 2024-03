Plus Puderbach

Verkehrssituation in Puderbach: Wann sind die großen Baustellen dran?

Von Lars Tenorth

i Im Zuge des geplanten Brückenneubaus wird die Mittelstraße nicht voll gesperrt. Foto: Archiv Lars Tenorth

Die ersten Verkehrsmaßnahmen in Puderbach sind schon angelaufen, die ganz großen Baustellen werden noch folgen. Nun hat sich die RZ beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) erkundigt, ob sich am im Dezember 2022 in der Puderbacher Ratssitzung vorgestellten Stand etwas geändert hat und wie es weitergeht.