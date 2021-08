Wer von der B 42 kommend in den Stadtteil Feldkirchen fährt, findet sich schnell in einem verkehrsberuhigten Bereich wieder – und muss dort folglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Darauf weist ein Schild in der Linzer Straße hin. Aber längst nicht alle Rad- und Kraftfahrer halten sich daran, wie ein Anwohner unserer Zeitung berichtet. Und das ist nicht das einzige Verkehrsproblem, das ihm dort immer wieder auffällt.