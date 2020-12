Kreis Neuwied

Seit einigen Wochen hat der Einzelhandel wieder normal geöffnet – auch in den Kommunen an Rhein und Wied tummeln sich wieder Kunden in den Geschäften. Doch der Lockdown hat seine Spuren hinterlassen und vielerorts Löcher in bereits klamme Kassen gerissen. Angesichts der Diskussionen rund um eine Lockerung der Sonntagsöffnung haben wir uns im Kreis umgehört, was die Betroffenen in den Einkaufsorten davon halten und was sie sich von der Politik wünschen.