Verfolgungsjagd: Polizei stellt Flüchtigen in schwarzem Audi in der Stadt Dierdorf

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 17:13 Uhr

Der Fahrer eines schwarzen Audi A 3 hat sich am Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie aus dem Bericht der Beamten von der Polizeiautobahnstation Montabaur weiter hervorgeht, war eine zivile Funkstreifenbesatzung auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als den Beamten der Audi wegen überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Sie beschlossen, den Fahrer an der Anschlussstelle Neuwied zu kontrollieren.

Doch der Audi-Fahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizisten und versuchte zu flüchten. Er raste weiter auf der A 3, nahm die Ausfahrt Dierdorf, missachtete alle Verkehrszeichen und überholte an unübersichtlichen Stellen und fuhr mit teils mehr als 200 km/h auf der L 269 bis in die Stadt hinein. Dort konnten die Beamten den 28-jährigen, vermutlich unter Drogeneinwirkung stehenden Fahrer aus der Verbandsgemeinde Selters stellen. Die Autobahnpolizei sucht jetzt mögliche Geschädigte, die durch das Verhalten des Audi-Fahrers gefährdet wurden, und bittet diese sowie Zeugen, sich unter Tel. 02602/932 70 oder per E-Mail an pastmontabaur@polizei.rlp.de zu melden.