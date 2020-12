Linz

Die Verbandsgemeinde (VG) Linz gilt als Vorbild bei der Unterstützung des Ehrenamts. Sowohl die Geschäftsführung des Seniorenbeirats als auch die Freiwilligenbörse, die von Waltraud Schmaus geleitet wird, agiert unter dem Dach der VG-Verwaltung. Schmaus ist landesweit wohl die einzige festangestellte Kümmerin. Jetzt ist man in der VG Linz noch einen Schritt weiter gegangen und hat auf Initiative des Seniorenbeirates den Verein „Bürger helfen Bürgern“ gegründet. Er soll in Zukunft die zentrale Anlaufstelle für Hilfesuchende und ehrenamtlich Interessierte in der VG Linz sein.